Avellino, pestaggio in carcere a Bellizzi Irpino: il video sui social Il video sui social, i sindacati: situazione fuori controllo.

Un video di pochi secondi mostra violenza spietata in carcere ad Avellino. In 3, forse 4, si scagliano contro una sola persona. Succede in carcere, ad Avellino, e l'aggressione spietata che è stata filmata, ora gira anche in chat. Il caso arriva da Avellino, dal carcere Graziano di Bellizzi Irpino. La Procura e Il Dap indagano per far luce su quanto accaduto nella casa circondariale alla periferia del capoluogo. "Segnaliamo da tempo quanto accade in questo carcere - spiega Emilio Fattorello -. La situazione è diventata particolarmente preoccupante - commenta il sindacalista".

Due i fronti di analisi, di fronte a un caso, l'ennesimo, che inquieta: la violenza di un pugno di detenuti che sembra agire senza freni e la permeabilità delle carceri, dove sempre più spesso entrano telefoni cellulari. Il video intanto pare ritragga e immortali un pestaggio avvenuto nel giorno di San Valentino. Il filmato dura 19 secondi e mostra un feroce pestaggio ai danni di un recluso che disteso a terra incassa pugni e calci anche alla testa. La Procura e il Dap hanno aperto due inchieste per far luce sul violento episodio.