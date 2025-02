Avellino, Autostrade Spa comunica le chiusure per ispezionare le gallerie Le attività di ispezione e manutenzione saranno effettuate sull'A16 Napoli-Canosa

di Paola Iandolo

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino Est e Benevento, verso Canosa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Avellino Est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie e rientrare dalla stazione di Benevento. Mentre dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, percorrere la SS136, la SS7 Nazionale delle Puglie e rientrare dalla stazione di Avellino Est.