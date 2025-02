Tragedia in Irpinia, dopo giorni di ricerche trovato morto Raffaele Petroccione Il drammatico ritrovamento nel territorio di Salza irpina

Tragedia in provincia dove è stato trovato senza vita Raffaele Petroccione, l’anziano scomparso da sei giorni. Dopo sei giorni di intense ricerche, si è spenta così ogni speranza per Raffaele Petroccione. Questa mattina il tragico epilogo dopo giorni di intense ricerche tra Parolise e i comuni vicini. l’81enne scomparso mercoledì scorso dalla RSA di Parolise è stato trovato nel territorio di salza Irpina senza vita, in aperta campagna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella e la Protezione Civile, mentre ai soccorsi hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, il Servizio Alpino Speleologico e la Guardia di Finanza. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La Protezione Civile, insieme ai Vigili del Fuoco, al Servizio Alpino Speleologico e alla Guardia di Finanza, ha supportato le operazioni di recupero.