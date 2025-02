I carabinieri in prima linea contro le truffe agli anziani L'impegno dei militari in Irpinia

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, volti a sensibilizzare e informare sia i giovani che gli anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno nelle prossime settimane, si inseriscono nell’ampio programma dell’Arma finalizzato alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione di fenomeni criminosi.

Gli incontri con gli studenti degli istituti scolastici hanno affrontato tematiche quali il bullismo, il cyberbullismo, il rispetto del Codice della Strada e le insidie di internet. A Taurasi, il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano, insieme ai rispettivi Comandanti di Stazione, ha incontrato gli alunni della scuola elementare e media, nonché gli studenti delle scuole superiori di Frigento. A San Michele di Serino, invece, il Comandante della Stazione Carabinieri di Serino ha tenuto un incontro presso la scuola primaria, fornendo agli studenti importanti spunti di riflessione sulla sicurezza e il rispetto delle regole.

Parallelamente, numerosi incontri si sono svolti nei centri di aggregazione frequentati dagli anziani e nelle chiese, con l’obiettivo di sensibilizzare questa fascia di popolazione sulla prevenzione delle truffe e dei furti in abitazione. Nello specifico, i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri di Avellino, Chianche, Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina e San Martino Valle Caudina hanno incontrato i cittadini, fornendo consigli pratici su come riconoscere ed evitare le truffe più diffuse, come quelle messe in atto da finti operatori di servizi o falsi appartenenti alle forze dell’ordine.

L’impegno dell’Arma si è esteso anche alle strutture di accoglienza e integrazione. A Calitri, il Comandante della Stazione Carabinieri ha incontrato i giovani ospiti della struttura per minori stranieri non accompagnati “La Casa di Aylan”, fornendo loro indicazioni utili per un corretto inserimento nel tessuto sociale, con un focus sul rispetto delle norme del Codice della Strada. Un’iniziativa simile si è svolta a Torrioni, dove il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano ha incontrato gli ospiti del progetto SAI (Progetto Accoglienza Integrazione), discutendo con loro di inclusione sociale, rispetto delle regole e sicurezza stradale, anche per i pedoni.

Infine, nella giornata di venerdì, il Comandante della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e il Comandante della Stazione Carabinieri di Teora hanno preso parte a un incontro pubblico organizzato con il Comune di Teora e tenuto presso la Pinacoteca comunale. L’evento ha avuto lo scopo di sensibilizzare la comunità sulla prevenzione delle truffe, dei reati predatori e del bullismo, rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine.

Queste iniziative rappresentano un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili della popolazione.