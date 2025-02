Spaccio di droga in piazza Kennedy: operazione dei carabinieri del reparto Cio L’attività si è concentrata sia alle zone centrali che periferiche, con numerosi posti di controllo

In questi ultimi giorni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto e con il supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) dell’14° Reggimento Carabinieri Calabria, ha attuato un’articolata operazione di controllo del territorio, mirata alla prevenzione e alla repressione della criminalità predatoria e dei reati legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si è concentrata sia alle zone centrali che periferiche, con numerosi posti di controllo dalle aree urbane alle principali arterie.

Decine di pattuglie hanno presidiato il capoluogo irpino, con particolare attenzione ai giardini di Piazza Kennedy, dove sono state effettuate perlustrazioni mirate e controllati soggetti sospetti. In tale contesto, i militari dell’Arma, hanno tratto in arresto un 43enne di origini tunisine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nel corso delle operazioni, ad una delle pattuglie impegnata nei servizi, non è passato inosservato l’atteggiamento manifestato dal 43enne che, a piedi nei pressi della citata piazza, vista transitare la gazzella dei Carabinieri, ha prima cercato di nascondersi e poi di disfarsi di due bustine di cellophane di sostanza stupefacente e di uno spinello, prontamente recuperate dai militari operanti.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 30 gr. che l’uomo teneva nascosto nei calzini. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 43enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice per l’udienza di convalida ed il giudizio direttissimo. Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta o comportamento anomalo. La sicurezza del territorio è un obiettivo comune, raggiungibile attraverso la sinergia tra Forze dell’Ordine e cittadini.