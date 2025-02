San Mango sul Calore, tentata rapina: arrestato il palo della banda E' un 29enne residente in un campo nomadi in provincia di Napoli

Un 29enne residente in un campo nomadi in provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata dall'uso di armi da fuoco. Le indagini dei militari delle Stazioni di Paternopoli e Montella, in provincia di Avellino, in collaborazione con i carabinieri di Giugliano in Campania (Napoli) hanno così fatto luce su una tentata rapina, avvenuta lo scorso mese di luglio, a San Mango sul Calore. Mentre gli altri quattro complici stavano mettendo a segno il colpo, l'indagato faceva da palo, in attesa in auto. L'allarme di un cittadino costrinse i ladri a desistere e a guadagnare la fuga minacciando con le psitole i passanti e gli stessi proprietari dell'abitazione.