Lotta alla criminalità a Mirabella e Venticano. Rapinatore fermato al casello 50enne napoletano in arresto per evasione, è stato anche proposto per il Foglio di Via Obbligatorio

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso. L’obiettivo è rafforzare la rete di servizi preventivi nelle aree più esposte a fenomeni delittuosi.

In questo contesto, negli ultimi giorni, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha intensificato i controlli nei comuni di Venticano e Mirabella Eclano, impiegando complessivamente circa 20 pattuglie al giorno.

Nel tardo pomeriggio di ieri, durante un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di Castel del Lago, una pattuglia della Stazione di Dentecane ha fermato un 50enne napoletano, il cui atteggiamento ha subito destato sospetti. Dall’accurato controllo è emerso che l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, era sottoposto alla detenzione domiciliare per reati di rapina e sequestro di persona. Tratto immediatamente in arresto per evasione, è stato anche proposto per il Foglio di Via Obbligatorio.

Sempre nell’ambito dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno intercettato un 42enne con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo, di origine est-europea, è stato sorpreso sul territorio eclanese in violazione di una misura di prevenzione che gli vietava l’accesso senza autorizzazione. Nei suoi confronti è scattato il deferimento in stato di libertà per inosservanza del provvedimento.

In sole 48 ore, i militari della Compagnia di Mirabella Eclano hanno sequestrato quattro autovetture ed elevato una ventina di contravvenzioni per violazioni, anche gravi, al Codice della Strada.

Gli indagati sono persone sottoposte a indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.