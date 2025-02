Rapinatore evade dai domiciliari, arrestato in Irpinia Il posto di blocco consente ai militare di fermare l'evaso

Doveva essere agli arresti domiciliari, detenuto per rapina e sequestro di persona, il 50enne napoletano arrestato dai carabinieri nei pressi del casello autostradale dell'A16 di Castel del Lago, in provincia di AVELLINO. Fermato ad un posto di blocco, si è mostrato insofferente alle richieste dei militari che attraverso la banca dati dell'Arma hanno poi scoperto l'evasione. In attesa della decisione del pm della Procura di Benevento, competente per territorio, è stato trasferito in carcere ad AVELLINO.