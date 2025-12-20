LIVE | Avellino-Palermo: le formazioni ufficiali La sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Palermo

Biancolino punta sul 3-5-2 con Palmiero regista con Besaggio e Sounas nei ruoli di mezzala e con Missori e Cancellotti esterni. In difesa Enrici, Simic e Fontanarosa con Daffara tra i pali. In attacco la coppia Biasci-Tutino. Modulo 3-4-2-1 per il Palermo.

Il tabellino

Serie B

Diciassettesima Giornata

Avellino-Palermo

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Patierno, Russo, Crespi, Palumbo, Cagnano, Lescano, Panico, Milani, Manzi

Palermo (3-4-1-2): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Diakite, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All. Inzaghi. A disp. Gomis, Bardi, Gomes, Brunori, Gyasi, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli

Arbitro: Galipò

Assistenti: Colarossi e Ricci

Quarto ufficiale: Vogliacco

VAR e AVAR: Maggioni e Rutella