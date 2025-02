Grottaminarda, marito e moglie morti a poche ore di distanza: Insieme per sempre Uniti nella vita e nella morte: la storia di Francesco Saverio Ulto e di Maria Grella

Lei 86 anni, lui 87. Uniti nella vita e anche nella morte. E' la storia di un amore senza fine quello di Francesco Saverio Ulto e Maria Grella, coppia stimata e conosciuta a Grottaminarda. Hanno vissuto una vita insieme per la famiglia con i quattro figli: Tonino, Mauro, Marinella e Franco. Lei è morta per prima lasciando nello sconforto il marito.

Il funerale il 20 febbraio scorso nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Grottaminarda. A poche ore di distanza non ha retto il cuore di Francesco Saverio, accompagnato il giorno dopo, venerdì 21 febbraio, per l'ultimo saluto, nella stessa chiesa. Una storia struggente che ha commosso e addolorato la comunità di Grottaminarda. Sui social tanti messaggi di cordoglio ai familiari. "Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta", hanno voluto scrivere i quattro figli, distrutti da un doppio dolore vissuto in così poche ore, sul manifesto per l'addio al papà a poche ore di distanza dal funerale celebrato per la mamma.

Nella casa di via Dante Alighieri ora resta un vuoto incolmabile, ma l'esempio di un amore sconfinato che va oltre la vita. "Insieme per sempre!".