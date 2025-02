Due interventi dei Vigili del Fuoco: incendio a Starze, incidente ad Avellino Alle 23.10 in via Reanni, alle 3.30 in via Fontanatetta nel capoluogo irpino

Due interventi da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino nelle scorse ore. Poco dopo le 23, in via Reanni a Starze di Summonte, una squadra ha domato un incendio divampato in una baracca mettendo in salvo alcuni animali. Per spegnere definitivamente il rogo è stato necessario il supporto di un'ulteriore autobotte dal comando di via Zigarelli.

Conducente bloccato all'interno del veicolo

Alle 3.30, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto via Fontanatetta nel capoluogo irpino per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura con un uomo alla guida. L'auto si era ribaltata su un fianco con il conducente bloccato all'interno. I caschi rossi hanno estratto l'uomo e l'hanno affidato alle cure mediche dei sanitari giunti sul posto. Inoltre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso.