Bagnoli, sul Laceno si lavora a ritmo serrato per l'elettrificazione impianti

di Paola Iandolo

Procedono i lavori di elettrificazione degli impianti sciistici del Laceno. Doppelmeyer lavora a ritmo serrato per ultimare la riqualificazione della stazione sciistica. La scorsa settimana l’impresa subappaltatrice delle opere civili alla presenza dei tecnici Enel, ha completato le lavorazioni a quota 1100, per consentire alla stessa impresa, la piena operatività dei lavori di alimentazione elettrica. Ora le squadre dell' Enel si preparano a raggiungere le vette dell’altopiano del Laceno.

Intanto sul fronte amministrativo, con la pubblicazione della determina comunale di indizione della gara per l’affidamento in concessione delle seggiovie si prepara il conto alla rovescia per la pubblicazione della Gara Europea. E’ a lavoro da qualche settimana, la centrale unica di committenza dell’Ufita, individuata dall’esecutivo Nigro, che dovrà pubblicare la gara di affidamento ad evidenza europea da 30 milioni di euro e a cadenza trentennale.

A disposizione 40 giorni per consentire agli imprenditori di rispondere al bando, poi si procederà con l'segnazione. Non si esclude che entro la fine di aprile il comune possa programmare l’apertura della stazione, magari al fianco della Laceno live Srl di grottaminarda per inaugurare la prima vera stagione di rilancio.