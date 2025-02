Avellino, rubano i soldi dall'impianto di erogazione Mosè di Rione Parco Gli impianti sono stati danneggiati e sono in corso le indagini

di Paola Iandolo

Ancora un colpo in danno degli impianti di distribuzione dell'acqua di Mosè. La scorsa notte il colpo è stato compiuto a Rione Parco. Ignoti hanno danneggiato l'impianto per recuperare i pochi spicci contenuti. Ma quello di ieri notte è solo l'ultimo di una lunga lista. Anche questa volta l'azienda ha già presentato le denunce e sono in corso le indagini per assicurare alla giustizia i responsabili degli atti vandalici.

Gli altri colpi a giugno scorso

Danni continui ai distributori dell'acqua in A.R. Mose. Il primo a giugno a Mercogliano, ma i danni alle casette dell'acqua - per sottrarre l'esigua somma di denaro contenuta - sono stati compiuti anche ad Atripalda e Montoro.