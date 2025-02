Avellino, prete positivo all'alcool test: sospeso temporaneamente Il Vescovo lo ha invitato a frequentare una comunità terapeutica per disintossicarsi

di Paola Iandolo

E' stato sospeso dal vescovo di Avellino, un parroco dell’hinterland avellinese. II religioso coinvolto in un incidente stradale sarebbe risultato positivo all’alcol test a cui era stato sottoposto dalle forze dell’ordine. Il vescovo di Avellino, non appena è stato informato dell’accaduto, avrebbe sospeso temporaneamente il Sacerdote dalle sue funzioni invitandolo a frequentare una comunità terapeutica per disintossicarsi. Ma forse il parroco - come già accaduto a qualche suo collega prima di lui - avrà celebrato qualche messa in più, con relativa assunzione di vino santo, prima di mettersi alla guida.