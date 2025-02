Allarme furti in Irpinia: riunione del comitato per l'ordine pubblico Il resoconto dei sindaci di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Grottolella e Montefredane

Riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto, Rossana Riflesso, con i vertici delle forze dell’ordine: il questore di Avellino, il comandante provinciale dei carabinieri e il comandante provinciale della guardia di finanza,convocata su richiesta dei sindaci di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Grottolella e Montefredane.

"Nel corso dell’incontro - scrivono in una nota i primi cittadini interessati dalla problematica - sono stati esaminati, tra gli altri temi di interesse per la sicurezza del territorio, i recenti episodi di furto verificatisi nei comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Grottolella e Montefredane

Con immediatezza è stata disposta una intensificazione delle attività di controllo sui territori in questione.

I vertici delle forze di polizia hanno espresso a noi amministratori e ai cittadini la necessità di non prendere iniziative che possono creare interferenze con le attività di indagine in corso, con il potenziamento delle attività di pattugliamento, anche a tutela dell'incolumità dei cittadini stessi.

E’ stata evidenziata, altresì, l’opportunità che i cittadini si dotino di efficaci sistemi di difesa passiva, incentivando la collaborazione delle comunità attraverso denunce e segnalazioni tempestive alle autorità competenti di situazioni sospette e dei reati subiti. Purtroppo molti dei furti dell'ultimo periodo non risultano denunciati alle forze dell'ordine".

I sindaci continueranno a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in stretta sinergia con le forze dell’ordine, al fine di garantire la sicurezza e la tutela delle comunità.