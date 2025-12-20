Sturno, Discount della droga: due condanne, due rinvii e tre proscioglimenti Tra trenta giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza di condanna per due imputati

di Paola Iandolo

Il procedimento con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacente si è concluso con due condanne con il riconoscimento della lieve entità, tre proscioglimenti e due rinvi a giudizio. Si è conclusa così l’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Avellino Mauro Tringali nei confronti di sette imputati accusati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e coinvolti in un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano, che nel marzo scorso aveva disarticolato quello che era stato definito un “discount della droga” operativo a Sturno tra il 2023 e il 2024, che riforniva tutta la Valle del Calore.

Il sostituto procuratore Luigi Iglio aveva chiesto il processo per tutti e sette gli imputati, due di loro G.B. e P.S. hanno optato per il rito abbreviato sono stati condannati rispettivamente a tre anni e dieci giorni di reclusione e P.S a tre anni undici mesi e venti giorni. Per entrambi è stata esclusa la recidiva. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro trenta giorni. Due sono stati rinviati a giudizio e dovranno affrontare il processo. Tre imputati sono stati prosciolti. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro trenta giorni.