Avellino, i penalisti irpini sulla separazione carriere: "Riforma importante" Separazione delle carriere che già Giovanni Falcone sollecitava più di trent'anni fa

Di Paola Iandolo

"Chi calpesta la Costituzione" è il titolo della maratona oratoria organizzata dalla Camera Penale Irpina, presiedura dall'avvocato Gaetano Aufiero presso il tribunale di Avellino. Iniziativa organizzata nella giornata in cui l'Anm ha proclamato lo sciopero per opporsi alla riforma costituzionale proposta da Nordio e dall'attuale esecutivo. Presente anche l'onorevole Gianfranco Rotondi.

A presentare i lavori il presidente Aufiero: "abbiamo voluto discutere di separazione delle carriere e vogliamo dare un nostro contributo di verità, senza mistificazioni e senza falsità che in questi giorni stanno circolando. La separazione delle carriere sarà una riforma importante, epocale a cui le Camere Penali credono, a cui la stessa Camera Penale Irpina crede e ci sarà il nostro incondizionato sostegno a questa riforma". Separazione delle carriere che già il magistrato ucciso dalla mafia, Giovanni Falcone sollecitava più di trent'anni fa.

"Abbiamo voluto ricordare ciò che diceva Giovanni Falcone, sulla necessità di separare le carriere, di aver un giudice sopra le parti e parti sono tanto il pubblico ministero, tanto il difensore che rappresenta l'imputato. Purtroppo da parte della Magistratura associata c'è stata questa presa di posizione sfociata nello sciopero nazionale e questa contrarietà alla riforma, probabilmente dimenticando che il magistrato è sottoposto alla legge, e per Costutizione rispettano la legge e applicano la legge.Questo qualcuno sembra averlo dimenticato. Uno sciopero in opposizione non ancora approvata da un ramo del Parlamento, lo definisco singolare".