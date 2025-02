Dolce Vita, la difesa dell'ex sindaco Festa "Ipotesi di accusa fantasiose " Si attende la fissazione dell'udienza preliminare per l'ex sindaco Festa e altri 28 indagati

di Paola Iandolo

La Procura ha deciso di riaprire il filone d’inchiesta sulle sponsorizzazioni, un capitolo per nulla nuovo che ora torna sotto la lente degli inquirenti. Al centro delle indagini vi sarebbero presunte agevolazioni ricevute dalla società di basket Delfes e da alcuni imprenditori locali. A commentare l'avviso di conclusione delle indagini bis notificato nei giorni scorsi è l’avvocato Luigi Petrillo, difensore dell’ex sindaco, che respinge con fermezza le ipotesi avanzate dagli inquirenti, definendole “fantasiose”. Secondo la difesa, infatti "non vi sarebbe alcun fondamento nelle accuse che collegano il suo assistito alla gestione di fatto della Delfes o a presunti favoritismi nei confronti di imprenditori". Ora si attende lo svolgimento dell’udienza preliminare, che sarà cruciale per stabilire se vi siano effettivamente elementi per sostenere l’accusa in dibattimento. La difesa, dal canto suo, si dice pronta "a dimostrare che le accuse sono effettivamente ricostruzioni fantasiose".