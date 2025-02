Avellino, lascia il tribunale di Avellino il presidente Roberto Melone Al suo posto subentrerà la dottoressa Francesca Spena

di Paola Iandolo

Un gentiluomo a cui la comunità giudiziaria avellinese deve essere grata”. Con queste parole l’ex presidente del Tribunale di Avellino Vincenzo Beatrice ha espresso tutto il suo apprezzamento nel giorno del commiato da Avellino del giudice Roberto Melone. Nell’aula Livatino di Palazzo di Giustizia in tanti hanno salutato l’attuale presidente facente funzioni del Tribunale di Avellino, che tra qualche giorno andrà a ricoprire l’incarico di presidente di sezione della Corte di Appello di Campobasso.

Parole di apprezzamento per il lavoro svolto ad Avellino dal giudice Melone sono state espresse anche dal presidente dell’ordine degli Avvocati Fabio Benigni, dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele.

Il primo, quello del presidente della Sezione Penale di Avellino, Gian Piero Scarlato: “Ogni passaggio va celebrato come una festa- ha spiegato Scarlato- questa sala testimonia la stima e l’ affetto. I nostri percorsi incrociati 30 anni fa, grazie a te fui proiettato in questa professione dove c’è tanta responsabilità. La misura del tuo impegno si potrebbe chiudere nel numero di variazioni tabellari e al periodo difficile che stiamo vivendo. Quando un percorso si chiude si deve affrontare un bilancio. Il bilancio della tua presidenza è positivo, affrontato con abnegazione e non sempre compreso da tutti”.

Scarlato ha letto anche il messaggio di saluto della Sottosezione dell’Anm di Avellino, che ha evidenziato come il presidente Melone abbia “profuso tutto il suo impegno per una corretta gestione del Tribunale. Una vita professionale di alto profilo”. Il presidente della Sezione Civile, il giudice Sossio Pellecchia, ha voluto ricordare di essere stato: ” testimone del grave ruolo che ha svolto sempre in modo adeguato. Testimone delle capacità di affrontare le problematiche legate al giudice di pace, il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. I problemi dell edilizia giudiziaria”.

La V Commissione del Csm ha scelto all’unanimità la dottoressa Francesca Spena, magistrato della Corte di Cassazione, come nuova Presidente del Tribunale. Ora manca solo l’approvazione ufficiale da parte del Plenum del Csm, che si limiterà a ratificare la proposta della Commissione, seguita dal parere della Direzione Generale degli Affari Giuridici.