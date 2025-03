Avellino: cittadino egiziano espulso e accompagnato alla frontiera Scortato in aereo fino al paese di originaria provenienza

Il personale della polizia di stato della questura di Avellino ha proceduto all’espulsione, con l’accompagnamento alla frontiera, di un cittadino egiziano, senza fissa dimora, già indiziato di numerosi reati contro il patrimonio commessi nella città di Avellino.

Il giovane di anni 20, con numerosi “alias”, ovvero con diversi nomi dichiarati durante i controlli di polizia, utilizzati verosimilmente per eludere gli accertamenti sulla sua persona, era noto alle forze dell’ordine, perché indiziato insieme ad altri di aver concorso a numerosi furti registrati negli ultimi mesi nel centro urbano della città irpina.

Per tale motivo, era stato destinatario di un foglio di via obbligatorio dalla città di Avellino, emesso dal questore di Avellino Pasquale Picone.

Negli ultimi giorni, però, era stato notato nuovamente nei pressi dell’autostazione di Avellino, proveniente da Napoli, e di fatto inosservante del provvedimento di allontanamento a suo carico.

Nell’ultima occasione del suo controllo, era stato trovato in possesso di un tablet di grosso valore, provento di un furto ai danni di un esercizio commerciale di Avellino. Era così dichiarato in stato di fermo e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. In seguito all’udienza, innanzi al Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, per il fermato era disposta la misura del Divieto di Ritorno nella provincia di Avellino, e la refurtiva restituita al legittimo proprietario.

Nel contempo gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura attivavano le procedure per verificare la sua regolare permanenza nel territorio nazionale.

Così, all’atto della notifica del provvedimento del giudice, gli agenti provvedevano a notificargli anche il decreto di espulsione dal territorio dello stato italiano emesso dal prefetto di Avellino. Di seguito alla successiva convalida del giudice di pace di Avellino, verificati i presupposti alla base della valutazione sulla pericolosità sociale dell’uomo, è stata resa esecutiva l’espulsione con l’accompagnamento del cittadino egiziano alla frontiera aerea, da parte degli agenti della polizia di stato, con successiva scorta in aereo fino al paese di originaria provenienza.