Avellino: striscioni fascisti sui social, Pagliuca: attenderemo le indagini Intanto la Digos ha individuato e segnalato i ragazzi protagonisti dell'iniziativa

Il caso degli striscioni continua a far discutere. Anzi assume sempre di più contorni preoccupanti, soprattutto per il futuro dei giovani diplomandi. La polizia ha individuato i 4 ragazzi che hanno aderito all'iniziativa dell'organizzazione di estrema destra Blocco studentesco che sono apparsi con gli striscioni Antifascismo uguale mafia.

Sul caso è intervenuto anche il provveditore provinciale Fiorella Pagliuca che ha detto:

“Assumerò una posizione ufficiale su quanto è successo soltanto quando tutti i contorni della vicenda saranno chiari la questione è molto delicata del resto in ballo c’è anche l’esame di Stato, chi si avventura in dichiarazioni definitive ora sbaglia la mia prudenza è solo una doverosa forma di attenzione nei confronti degli studenti e di quanti sono coinvolti in questo brutto episodio”.

Le immagini diffuse sui social hanno fatto un enorme clamore suscitato accuse immediate da più parti ma con le indagini in corso da parte della polizia,

“prima di puntare l’indice, visti ruolo e funzione svolti il provveditore di Avellino quindi attende l’esito degli accertamenti trattandosi di studenti maggiorenni che vanno verso il diploma infatti c’è da stare comunque cauti anche perché ci potrebbero essere anche risvolti pesanti. In gioco c’è l’immediato futuro di questi studenti dei licei e insomma si potrebbero profilare provvedimenti a livello scolastico.