Avellino, rinforzi e ispettori nel carcere di Bellizzi. L'Uspp: più sicurezza Soddisfatto il sindacato

"Dopo i nostri reiterati interventi presso i vertici dell'Amministrazione penitenziaria e le recenti visite sui luoghi di lavoro, il Dap ha inviato tre ispettori e due sovrintendenti a supporto del reparto di Avellino". Lo rende noto l'Uspp in un comunicato. "Un concreto segnale di vicinanza, che insieme ad altre misure adottate, come l'impiego del personale proveniente dall'istituto per madri detenute di Lauro, danno speranza e conforto al personale in servizio ad Avellino, che da tempo, patendo gravi disagi e dovendo fronteggiare forti criticità, confidava in un concreto e solido supporto da parte dell'amministrazione centrale", sottolineano il segretario regionale Ciro Auricchio e il vice segretario regionale Maurizio De Fazio. "Come organizzazione sindacale - proseguono i due sindacalisti - continueremo a monitorare le vicende del carcere di Avellino e ad essere al fianco dei colleghi irpini, affinché presto nel carcere di Avellino si possa ripristinare in modo stabile l'ordine e la sicurezza, unitamente a condizioni di lavoro più serene e dignitose per il personale che ivi vi opera".