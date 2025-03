Mirabella Eclano: "Malviventi tentano di penetrare in diverse abitazioni" Presa di mira contrada Santa Caterina. Abitanti esasperati

Hanno tentato di entrare in diverse abitazioni, ma sembrerebbe che in nessuna ci siano riusciuti. E' stata una serata da incubo, molto movimentata quella di ieri a Mirabella Eclano. Presa di mira contrada Santa Caterina. I proprietari erano nelle rispettive case e sono riusciti in qualche modo a difenderle e a mettere in fuga i malviventi.

Sul posto i carabinieri della locale compagnia prontamente allertati. Una situazione che sembra essere diventata davvero insostenibile e per certi versi incontrollabile, nella Valle del Calore.

A Mirabella Eclano e nei comuni limitrofi si continua a lottare contro questo fenomeno che non accenna minimamnente ad arretrare. Bande di ladri, qui come in altre zone della provincia, dall'arianese e all'alta Irpinia continuano purtroppo a prendere di mira abitazioni e auto. Una vera e propria sfida, nonostante il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine.