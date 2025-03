Controlli dei carabinieri in Irpinia: denunce e proposte per foglio di via Ecco il bilancio dell'attività svolta in provincia di Avellino

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 12 marzo 2025 alle 11:47



Le compagnie carabinieri di Mirabella Eclano, Solofra, Baiano ed Avellino, hanno eseguito mirati servizi notturni di controllo del territorio, impiegando complessivamente 10 equipaggi...