Montoro, colpo di arma da fuoco nella notte nel park del ristorante: si indaga Si ispezionano le immagini della videosorveglianza

Indagano i carabinieri di Solofra per quanto avvenuto la scorsa notte nel territorio di Montoro. Su segnalazione al "112" i Carabinieri sono intervenuti nei pressi del parcheggio di un noto ristorante, per l'esplosione di un colpo d'arma fuoco. I mmilitari giunti sul posto, dopo accurata ispezione hanno trovato e repertato un bossolo calibro 9 di pistola, presumibilmente a salve. Le indagini sono in corso da parte dei militari, e si ispezionano le immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.