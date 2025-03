Cervinara, spaccio di droga: chiuse le indagini preliminari In cinque, tre donne e due uomini, rischiano il processo per detenzione e spaccio

di Paola Iandolo

Rischiano il processo i cinque indagati coinvolti nel blitz di Procura e Squadra Mobile che a dicembre aveva portato a sgominare una piazza di spaccio attiva a San Martino Valle Caudina. Il pm della Procura di Avellino Luigi Iglio ha firmato un avviso di conclusione delle indagini preliminari.

La ricostruzione

Le indagini erano scattate in seguito ad un via vai sospetto di persone dalle otto del mattino alle quattro del giorno seguente. Il primo sequestro venne effettuato ad ottobre del 2023, poi con le altre operazioni degli agenti della squadra Mobile è stata smantellata la piazza di spaccio gestita prevalentemente da mamma e figlia, legate ad un boss della Valle Caudina. Gli agenti di Via Palatucci hanno smantellato la piazza idi spaccio grazie alle indagini condotte anche con l'ausilio delle telecamere installate a fine ottobre 2023, oltre alle intercettazioni telefoniche. La droga veniva consegnata anche a domicilio. Gli uomini agli ordini del vicequestore Ingenito hanno poi rinvenuto dosi di cocaina e hashish addosso a coloro che raggiungevano la casa e ne uscivano dopo pochi minuti.

Interrogatori o memorie difensive

Ora i difensori, gli avvocati Vito Pacca, Fabio Russo, Valeria Verrusio e Stefano Alessandrelli, potranno chiedere di essere ascoltati prima che la Procura decida di esercitare l’ azione penale nei loro confronti