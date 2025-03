Auto in fiamme, ondata di solidarietà per Mazzariello: "Grazie di cuore a tutti" Il consigliere provinciale con un post: incredibile vicinanza da tanti

"Nel ringraziare il sindaco Paolo Spagnuolo, per l'affettuosa amicizia e le belle parole, che sò dal cuore. Prendo e faccio nostro, di noi tutti il suo messaggio e Ringrazio Tutti, veramente Tanti che mi stanno dimostrando Amicizia e vicinanza. Ancora Grazie di cuore". Con un post, pubblicato sulla sua pagina social, il presidente del consiglio comunale di Atripalda e consigliere Provinciale Francesco Mazzariello ringrazia per i messaggi di vicinanza, amicizia e affetto ricevuti in queste ore, dopo l'incendio che ha distrutto la sua auto, nella notte tra domenica e lunedì. Sono centinaia i messaggi di vicinanza di sindaci, amministrazioni, istituzioni, referenti di associazioni e semplici cittadini che stanno viaggiando tra social e web, per dimostrare solidarietà al consigliere provinciale Mazzariello.

Anche il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, con un video diffuso a mezzo stampa dichiara:

Questa mattina, in veste di componente, il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane ho preso parte alla riunione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, organo costituito allo scopo di monitora il fenomeno sul territorio, individuare iniziative a sostegno delle vittime e indicare strategie di prevenzione e contrasto.

Buonopane esprime solidarietà a Mazzariello dopo l'attentato incendiario: "Il fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori locali è di estrema attualità, anche nella nostra provincia. I recenti accadimenti destano preoccupazione, e questo tavolo rappresenta un’occasione per discuterne direttamente. Vi prendo parte in qualità di delegato dell'Unione delle Province d'Italia, su nomina diretta del Presidente dell’Unione Nazionale" dichiara Rizieri Buonopane -. L'Osservatorio è un’opportunità per affrontare il tema anche a livello locale e per analizzare i più recenti episodi, tra cui quelli che hanno coinvolto il consigliere Mazzariello al quale esprimo la mia solidarietà, così come quella di tutto il Consiglio Provinciale" ha concluso Buonopane.

Al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. Le indagini faranno presto luce sulla dinamica e consentiranno di individuare l'autore del gesto.