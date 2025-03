Atto incendiario a Mazzariello: "Spero che venga fatto presto chiarezza" Il consigliere comunale e provinciale non riesce a darsi delle spiegazioni sull'azione incendiaria

di Paola Iandolo

"Non riesco a capire da cosa possa essere stato scaturito" ha detto Franco Mazzariello ai microfoni di Ottochannel, in merito alla sua auto data alle fiamme nel fine settimana, in via Manfredi ad Atripalda. "Mi auguro che sia un balordo o un errore. Solo così riuscirei a darmi una spiegazione". Mazzariello va avanti e precisa: "I carabinieri stanno facendo veramente tanto e si stanno muovendo con attenzione, con circospezione hanno tutti gli elementi per poter credo risalire alla persona che ha compiuto l' attentato. Spero tanto che ci riescano a breve perché ovviamente siamo tutti in famiglia, ma io stesso, siamo un po' preoccupati".

Lei è particolarmente impegnato su più fronti da quello politico amministrativo anche al ruolo di imprenditore. Teme che possa essere legato questo raid alle sue attività professionali? "No ma per quanto io escluderei partendo dalla politica escluderei quella politica perché io la trovo.

Ricopre anche diversi ruoli istituzionali potrebbe essere collegato a questo?. "Sono Presidente del Consiglio, le deleghe ai lavori pubblici le ho lasciate ormai penso da un anno e mezzo più o meno. Per quanto riguarda quelle che sono le attività sono solo coordinatore nel Consiglio comunale rispetto a quelle che sono le varie istanze delle dell'opposizione e della maggioranza. Lo faccio il meglio possibile il più possibile. Nel coniglio provinciale di Avellino dove pure lì sono ovviamente coinvolto come consigliere provinciale voi sapete benissimo che la nuova riforma ha fatto sì che i consiglieri provinciali abbiano un ruolo piuttosto defilato quindi non ho un ruolo di primo piano. Le attività sono tutte rivolte ai capi settore, ai tecnici e al presidente della Provincia".

Sotto il profilo professionale ha qualche perplessità o dubbio? "Per quanto riguarda la mia attività assolutamente no, perché noi lavoriamo per il 99% con i privati, i privati che sono clienti da oramai 40 anni, sono clienti certificati, i fornitori sono parte dell'azienda e per quanto riguarda i dipendenti io mi vanto sempre di avere dipendenti cristallini e capaci che mi consentono di dedicarmi pure ad altro". Mazzariello conclude sostenendo "quindi iveramente non riesco a capire. Non lo comprendo".