Montella, morte di Andrea Di Giacomo: indagato il conducente della navetta Il conducente della navetta è risultato negativo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale

di Paola Iandolo

Per la morte di Andrea Di Giacomo, il motociclista irpino di 34enne morto dopo lo schianto con una navetta dell’aeroporto a Milano, è stato iscrittto nel registro degli indagti l'autista. E' accusato di omicidio stradale. Il conducente è risultato negativo all'alcol test.

Andrea Di Giacomo è deceduto nel pomeriggio del 17 marzo in seguito a un incidente stradale lungo via Padova a Milano. Il 34enne era in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un bus-navetta dell’aeroporto che gli avrebbe tagliato la strada, invadendo la sua corsia per svoltare a sinistra. L'impatto è stato violento e Di Giacomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14:30 del 17 marzo lungo via Padova, non lontano dalla fermata della metropolitana di Cascina Gobba. Arrivato in un punto regolato dal semaforo, il bus-navetta diretto all'aeroporto avrebbe svoltato a sinistra invadendo, quindi, la corsia opposta di marcia. Dall'altra parte, diretto verso il centro città, stava arrivando Di Giacomo in sella alla sua moto Honda. I sanitari, arrivati sul posto con ambulanza e automedica, hanno trovato il 34enne già in arresto cardiaco. I medici hanno dichiarato il suo decesso poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.