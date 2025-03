Atripalda, attentato a Mazzariello: azione legata all'attività imprenditoriale Al momento prevale questa ipotesi rispetto a quella legata al suo impegno politico

di Paola Iandolo

Vendetta o intimidazione dietro l'episodio incendiario subuto da Franco Mazzariello. Al momento per gli inquireinti prevale l'ipotesi che l'azione incendiaria sia legata alla sua attività imprenditoriale, piuttosto che al suo impegno politico. Al momento le due tesi rimangono in oiedi, sebbene la prima prevale sulla seconda. Gli inquirenti non escludono neanche che il raid sia stato commissionato. Dunque al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Avellino e della locale stazione, anche l'analisi dei tabulati telefonici per compredere se colui che è entrato in azione - cospargendo di liquido infiammabilesulla Mercedes di Mazzariello parcgeggiata in via Manfredi a pochi passi dalla sua abitazione - abbia avuto contatti con il presunto mandante.

Analisi della videosorveglianza del vicino distributore di benzina

I militari dell'Arma stanno analizzando anche le immagini della videosorveglianza al fine di trovatre un elemento utile all'identificazione del giovane incappucciato che entra in azione intorno alle due di notte di domenica scorsa. Indagini anche su un 39enne di Aiello Del Sabato, trovato in possesso di taniche di benzina e di un'auto rubata.