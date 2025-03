Avellino, accusati di rissa davanti al Paladelmauro: tre avellinesi a giudizio Il processo per loro inizierà il prossimo 27 ottobre davanti al tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

Sono stati rnviati a giudizio tre avellinesi P.C., F. M. e B. A., coinvolti negli scontri avvenuti davanti al “PaladelMauro” nell’ottobre 2023 durante l'incontro di calcio a 5 tra la Sandro Abate e la Futsal Napoli, valevole per il campionato nazionale. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta della Procura, al termine dell’udienza predibattimentale. Il processo inizierà il prossimo 27 ottobre. I tre indagati, assistiti dagli avvocati Rolando Iorio, Gerardo Santamaria e Costantino Sabatino, sono accusati di resistenza e rissa.

Le indagini condotte dagli agenti della Digos consentirono di accertare che i tre erano coinvolti negli scontri in occasione dell’incontro di calcio a cinque, disputato la sera del 31 ottobre 2023 presso il Palazzetto dello Sport “PaladelMauro” di Avellino, tra la Sandro Abate e la Futsal Napoli. In quella circostanza alcuni tifosi, identificati nei tre indagati raggiunti dalla misura cautelare, avrebbero usato violenza per opporsi ai poliziotti intervenuti per ripristinare l’ ordine pubblico ed evitare che la rissa tra le due opposte tifoserie potesse ulteriormente degenerare.