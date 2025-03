Ofantina, muore 56enne: "Strada killer, la morte di Mario è l'ennesima tragedia" Chiusano San Domenico, l'ex sindaco De Angelis: siamo distrutti

"E' una tragedia che colpisce una comunità. La mia più profonda vicinanza alla famiglia del nostro povero Mario". Così l'ex sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, dopo il tragico incidente mortale, avvenuto ieri alle 14.30 lungo l'Ofantina,in cui ha perso la vita Mario Carpentiero operaio 56enne di Chiusano San Domenico. Quella di ieri è l'ennesima tragedia che si consuma sulla strada, l'ennesima morte su un collegamento tra i comuni irpini, che ancora una volta si tinge di rosso sangue. Mario Carpentiero è morto nell'impatto con un'altra vettura lungo la Statale 400, la vecchia Ofantina nel territorio di Chiusano San Domenico. Indagano i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Altre due donne irpine, una 58enne di Mirabella Eclano e una 45enne di Fontanarosa, sono rimaste coinvolte nell'impatto e sono state ricoverate in codice rosso al Moscati. Solo nelle prossime ore si avranno aggiornamenti sulle loro condizioni di salute, che sono state giudicate gravi. "Mario era una persona perbene, un chiusanese amato da tutti, un onesto lavoratore benvoluto e rispettato da tutti per la sua straordinaria umanità. Questo lutto colpisce ogni famiglia, Siamo distrutti. Aspettiamo che partano i lavori già appaltati per l'ingresso e uscita su Chiusano, ma serve riqualificare la strada dell'intero tratto provinciale. Una strada killer ad alta percorrenza, che presenta troppi rischi e su cui si sono consumate troppe morti". Commenta l'ex amministratore del comune irpino.