Avellino, a piedi in autostrada prova a lanciarsi contro le auto: è salva La 56enne è stata salvata dagli agenti della Polstrada Avellino Ovest

Tragedia sfiorata in A16, nel territorio di Avellino, dove una donna ha dato in escandescenze e ha iniziato a correre a piedi contromano lungo l'autostrada, nei pressi dell'area di servizio del capoluogo irpino.

Protagonista della follia, una donna straniera di 56 anni. Solo grazie all'intervento degli agenti di una pattuglia della polizia stradale della Sottosezione di Avellino Ovest la donna è stata salvata e non si sono creati incidenti e pericoli per altri automobilisti in transito. Non e` stato semplice convincerla. I poliziotti hanno messo in sicurezza sia per l'incolumita` della donna sia per gli automobilisti.

La scena, surreale e drammatica, ha immediatamente generato il panico tra i conducenti, costretti a manovre improvvise per evitare l’impatto. Il tratto, notoriamente molto trafficato, ha reso l’episodio ancora più critico, aumentando il rischio di incidenti e rendendo necessario un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Una volta riportata la situazione sotto controllo, la Polstrada ha immediatamente allertato il servizio di emergenza sanitaria 118. Nel giro di pochi minuti, un’ambulanza è giunta sul posto e il personale medico ha provveduto a prestare le prime cure alla donna. Dopo un’attenta valutazione delle sue condizioni, è stata trasferita in una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.