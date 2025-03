Montoro, tentato omicidio di una trans: domani mattina udienza di convalida Il 46enne di Torchiati è accusato di tentato omicidio per il ferimento della 36enne dopo la lite

di Paola Iandolo

Ha ferito una trans di orgini brasilianemresidente a Pontecagnano. L'autore del grave ferimento - un 46enne di Montoro finito agli arresti domiciliari - domani mattina comparirà davanti al gip del tribunale di Avellino per l'udienza di convalida. E' accusato di tentato omicidio per il ferimento della 36enne nella sua abitazione. L’indagato, assistito dal penalista Massimiliano Russo, è un incensurato della frazione Torchiati. E' stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Solofra dopo la violente lite al culmine della quale ha sferrato un fendente alla schiena della 36enne. Il sostituto procuratore Cecilia Annecchini, ha chiesto la convalida degli arresti domiciliari. Nella mattinata di domani il 46enne potrà fornire anche la sua versione dei fatti su quanto avvenuto nella serata di sabato all’interno dell’abitazione. La Procura ha intanto convalidato il sequestro del coltello da cucina, rinvenuto dai Carabinieri, che sarebbe l’arma utilizzata per il ferimento. La 36enne è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.