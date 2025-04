Montoro, tentato omicidio della trans: obbligo di presentazione per il 46enne Attenuata la misura per il 46enne accusato di tentato omicidio della trans brasiliana

di Paola Iandolo

Convalida dell’ arresto e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa la decisione del gip del tribunale di Avellino, Lorenzo Corona per il 46enne accusato del tentato omicidio di una trans brasiliana. Decisione giunta al termine dell'interrogatorio del 46enne di Montoro difeso dall'avvocato Massimiliano Russo. Il magistrato ha attenuato la misura dopo che il quarantaseienne ha risposto a tutte le domande e ha fornito la sua ricostruzione su quanto avvenuto sabato sera nella sua abitazione. Le indagini per ricostruire quanto avvenuto sono ancora in corso da parte dei Carabinieri.