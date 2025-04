Castelfranci: Maria Antonietta Cava è il commissario prefettizio Provvedimento del Prefetto Riflesso: sospeso il consiglio comunale

Con un provvedimento assunto in giornata il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha sospeso il Consiglio comunale di Castelfranci nominando il vice Prefetto Maria Antonietta Cava Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune "in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito della mancata approvazione, nei termini di diffida, del bilancio di previsione 2025/2027 da parte del civico consesso": si legge nella nota diffusa nel tardo pomeriggio.