Rocca San Felice, truffa Bonus Libri: domani udienza di riesame per il libraio Il giovane è accusato di truffa aggravata e autoriciclaggio

di Paola Iandolo

La truffa dei bonus cultura approda davanti ai giudici del tribunale del Riesame di Napoli. Domani mattina i giudici del tribunale della Libertà sono chiamati a decidere se annullare o annullare la misura ad E.L. giovane libraio di Rocca San Felice accusato di aver prosciugato i soldi dei bonus libri e finiti in due conti esteri a Tallin in Estonia e in Lussemburgo.

La ricostruzione

Con queste accuse - il primo aprile - è finito agli arresti domiciliari E.L. 25enne di Rocca San Felice, difeso dall’avvocato Francesco Pecchia. Stando alla pubblica accusa tra maggio 2022 e novembre 2023 avrebbe truffato 837 ragazzi, quasi tutti diciottenni, facendogli credere che sulla pagina con tanto di logo ministeriale che aveva creato, avrebbero potuto monetizzare i cinquecento euro del Bonus Cultura 18 App. Cosa che invece non era possibile, visto che un volta ottenuto codice e Qr Code dei singoli beneficiari, il 25enne avrebbe poi prosciugato le carte ed ottenuto, l’ultima tranche proprio nel novembre del 2023 i fondi da Consap e poi non avrebbe più risposto alle “vittime”.

L'analisi dei movimenti bancari

I militari dell’aliquota di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura di Avellino, coordinati dal pm Luigi Iglio, seguendo le movimentazioni bancarie sarebbero risaliti da un conto aperto in una filiale irpina fino ai due conti esteri, il primo in Lussemburgo, dove erano state trasferite somme per 306mila euro. Due distinti bonifici che le Fiamme Gialle della Procura di Avellino hanno intercettato. Il 25enne è accusato di truffa aggravata e autoriciclaggio.