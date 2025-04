Lauro, Arrestati con armi e soldi a Crotone: ai domiciliari i due irpini Convalidato l'arresto e applicata la misura degli arresti domiciliari per i due legati ai Cava

di Paola Iandolo

Hanno lasciato il carcere di Crotone dove era stati condotti dopo gli arresti B. C., 34enne noto alle forze dell’ordine e S.C, 23enne di Pago Vallo Lauro, entrambi legati da rapporti di parentela con elementi di primo piano del clan Cava. I due irpini arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone sulla SS 106, in località Poggio Pudano venerdì santo sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

La convalida

Il Gip del tribunale di Crotone ha convalidato l’arresto e applicato una misura meno afflittiva nei confronti dei due irpini, difesi dall’avvocato Elena Manzi del foro di Roma.

L'arresto

I militari dell’Arma avevano proceduto a una perquisizione del veicolo sul quale viaggivano i due irpini venrdì scorso. Durante la perquisizione i militari hanno trovato tre armi perfettamente funzionanti e pronte all’uso, insieme a circa 50mila euro in contanti, nascosti in un vano ricavato nel bagagliaio. Per i due l'arresto in flagranza con l’ipotesi di detenzione e porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. Nel dettaglio, i carabinieri hanno sequestrato: una pistola Beretta calibro 7.65, priva di matricola, con 6 proiettili; una pistola Colt calibro 45, anch’essa priva di matricola, con 7 proiettili; una pistola Bernardelli calibro 22, con matricola punzonata e 7 proiettili. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, sono in corso per chiarire la provenienza delle armi e del denaro.