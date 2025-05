Montoro: Greta ferita con un fucile, avviata una raccolta fondi per l'intervento Una gattina di dieci mesi è stata trovata ferita da colpi di arma a piombini

Si indaga alla frazione Piano di Montoro, dove una gattina di dieci mesi, di nome Greta, è stata trovata ferita da colpi di arma a piombini. La scoperta è stata fatta dalla proprietaria, Alessia Boi, che ha rinvenuto l’animale agonizzante in un terreno vicino alla propria abitazione.

Il ricovero alla clinica veterinaria

La gattina è stata immediatamente trasportata presso la Clinica Veterinaria “San Leonardo”, dove è attualmente ricoverata per l’estrazione dei corpi estranei.

L'appello alla comunità

La vicenda ha suscitato indignazione nella comunità locale. È stata avviata una raccolta fondi per contribuire alle spese dell’intervento chirurgico necessario per salvare l’animale. Le modalità per partecipare all’iniziativa sono riportate nei canali indicati dalla proprietaria.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per risalire all’identità dell’autore del gesto. Chiunque sia in possesso di informazioni utili è invitato a rivolgersi alle autorità.