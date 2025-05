Cervinara, Omicidio Zeppetelli: condanne confermate anche in Cassazione A breve i due imputati condannati in via definitiva verranno tradotti in carcere

di Paola Iandolo

Omicidio Zeppetelli: I giudici della Corte di Cassazione conferma le condanne per Alessio Maglione e Giuseppe Moscatiello: a breve verrano tradotti in carcere. Per Maglione è stata confermata la condanna a 16 anni e solo per Moscatiello 10 anni e 8 mesi di reclusione.

La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta delle parti civili, ha confermato le sentenze di condanna nei confronti di Alessio Maglione, 32 anni di Cervinara, e di Giuseppe Moscatiello, 24 anni di Cervinara, per l’omicidio di Nicola Zeppetelli di Cervinara. La Suprema Corte ha confermato le sentenze di condanna, così come richiesto dagli avvocati di parte civile: Vittorio Fucci (difensore di parte civile per la madre, padre e il fratello di Zeppetelli), Rolando Iorio (per un fratello di Zeppetelli) e Marianna Febbraio (per la moglie e figlia di Zeppetelli), nonostante sia la Procura Generale sia gli avvocati degli imputati: Dario Vannetiello e Luigi Petrillo (per Moscatiello) e Giulia Cavaiuolo e Pasquale Napolitano (per Maglione) avessero chiesto l’ annullamento delle sentenze. Come si ricorderà le sentenze di condanna furono riformate leggermente in appello. I due dopo l'omicidio del giovane davanti al suo circoletto si diedero alla latitanza e furono arrestati 2 giorni dopo l’ omicidio in un’ abitazione di Arienzo.

A breve Maglione e Moscatiello, a seguito della conferma della Cassazione, verrano tradotti in carcere definitivamente, essendo divenuta definitiva la sentenza.