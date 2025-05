Ariano: "Ecco in che condizioni siamo costretti a vivere" E' impressionante la presenza di cinghiali nella zona di Velleluogo

"Ecco in che condizioni siamo costretti a vivere. Sono loro ormai i padroni dei nostri terreni, di giorno e di notte. Avevamo un cane bellissimo e lo hanno ammazzato. Chi lavora in campagna spesso è costretto a fuggire dai campi".

E' lo scenario che si registra in contradra Valleluogo ad Ariano, dove non si esclude che molti cani spariti nelle ultime ore possano essere stati assaliti dai cinghiali.

La loro presenza è aumentata qui come in altre zone rurali della città. La foto in questione è stata scattata stamane accanto alla cappellina e la quercia secolare.

Un branco di cinghiali con cuccioli ha bloccato la strada. Stesso scenario nella zona di San Liberatore con ingenti danni alle colture e in alcune zone più centrali come la strada panoramica, Variante, Loreto e Russo Anzani. Sollecitato un intervento immediato e risolutivo.