Incidente in galleria a Solofra, code sul Raccordo: Polstrada e Anas sul posto Auto fuori strada, viabilità ridotta

Disagi e code sul Raccordo Avellino, per un incidente avvenuto in galleria a Solofra. Nel tunnel di Montepergola, attualmente percorribile con doppio senso di marcia per i lavori nell'altra canna in direzione nord, il traffico è fortemente rallentato per consentire i soccorsi. Il sinistro non avrebbe avuto serie conseguenze. Sono in corso gli interventi di soccorso. Sul posto sono tempestivamente arrivati gli agenti della polstrada, personale dell'Anas per mettere in sicurezza la galleria e consentire il transito dei veicoli in sicurezza, disciplinando il deflusso delle auto.

In aggiornamento