Vuole soldi e aggredisce i genitori: arrestato 40enne Nei guai un uomo di Calitri

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno arrestato un 40enne di Calitri per “maltrattamenti in famiglia” e per “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare”.

L’uomo, sottoposto da un anno alla misura del divieto di avvicinamento ai genitori per condotte violente nei loro confronti, nella tarda serata di sabato si è introdotto all’interno della loro abitazione per chiedere denaro per l’ennesima volta. Al rifiuto ricevuto dai coniugi, è andato in escandescenza e li ha prima minacciati e poi aggrediti. A scongiurare il peggio il rapido intervento dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Calitri che hanno immediatamente rintracciato l’aggressore nei pressi dell’abitazione familiare, e con non poca fatica lo hanno bloccato.

Condotto in Caserma, il 40enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato posto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

La tempestiva ed efficace azione dei militari dell’Arma ha scongiurato ulteriori conseguenze alle due persone parse molto provati dall’aggressione.

L’attività di prevenzione che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge in alta Irpinia ai cosiddetti reati rientranti nel “codice rosso” è costante. La priorità: salvaguardare le vittime e le famiglie, il consiglio: chiamate sempre il “112”.