Valle Caudina, piazza di spaccio gestita da una donna: chiesto il processo L'udienza è fissata il prossimo 27 maggio davanti al gup del tribunale di Avellino, Gennaro Lezzi

di Paola Iandolo

Piazza di spaccio gestita da donne: il pm della Procura di Avellino Luigi Iglio ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati, che sarà discussa il prossimo 27 maggio davanti al Gup del Tribunale di Avellino Gennaro Lezzi. Le indagini erano scattate in seguito ad un via vai sospetto di persone presso l'abitazione delle due donne, mamma e figlia.

Le indagini

Gli agenti della squadra Mobile di Via Palatucci dopo aver notato il via vai di persona presso l'abitazione delle due donne, installano una telecamera nei pressi dell’abitazione dopo anche diversi sequestri di droga. Nell'ottobre 2023 scattano anche le intercettazioni telefoniche. La droga viene consegnata anche a domicilio, utilizzando il linguaggio cripitico. La droga viene etichettata con parole come giubbini, camicie, caffè.

Gli sviluppi

Ora i difensori delle indagate, gli avvocati Vito Pacca, Fabio Russo, Valeria Verrusio e Stefano Alessandrelli, dovranno discutere davanti al Gup del tribunale di Avellino le richieste di rinvio a giudizio avanzate nei confronti dei loro assistiti.