Liste fantasma a Senerchia, il ministro Piantedosi: "Vicenda indecorosa" Dichiarazioni rilasciate a margine della presentazione del volume "80 passi in rete"

di Paola Iandolo

"Liste fantasma" a Senerchia. Sulla questione è intervenuto anche il ministero Matteo Piantedosi che ha usato parole nette: "è una vicenda che desta grande preoccupazione. La considero indecorosa, quando si manifesta in questi termini", ha dichiarato. E ha aggiunto: "Ne ho parlato con il capo della polizia: il processo elettorale è ormai avviato, ma credo che interverremo per fare in modo che, in futuro, vi siano strumenti in grado di scoraggiare il ricorso a questi meccanismi distorti.

Il monito del ministro

L’utilizzo improprio delle regole democratiche per ottenere vantaggi personali o politici è un abuso che va fermato. Ci metteremo mano. Molte di queste situazioni hanno coinvolto appartenenti a istituzioni pubbliche. Sarà necessario disciplinare meglio, all’interno dei meccanismi regolatori, l’appartenenza a questi corpi, per prevenire il ricorso a tali pratiche". Questione è stata affrontata a margine della presentazione del volume "80 passi in rete" del giornalista Aldo Balestra, tenutasi ad Avellino, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Reti idriche

Il ministro Piantedosi ha affrontato anche la questione reti idriche. Ha illustrato lo stato dell’arte. "È stata avviata un’iniziativa anche a livello regionale per creare i presupposti affinché la gestione – e quindi anche la manutenzione – delle reti idriche possa finalmente essere affidata a un soggetto pubblico con una partecipazione privata, che possa occuparsene in modo strutturato", ha affermato.

Un passaggio sulll’iter procedurale: "Mi risulta che sia già stata affidata una gara; credo anche di sapere quale sia il soggetto che, in qualche modo, garantirà la propria parte in questo progetto. È un soggetto che parte con requisiti di massima affidabilità". "È chiaro che la nuova consigliatura regionale dovrà giocare un ruolo determinante, affinché si proceda con passi spediti e in sinergia con il commissario straordinario. Si tratta di un lavoro che deve proseguire con continuità e responsabilità" ha detto sul punto il ministro.

Sulla campagna elettorale

Infine, il Ministro Matteo Piantedosi ha affrontato anche la questione campagna elettorale in vista delle regionali, rispetto alla quale ha più volte smentito ogni ipotesi di candidatura personale. "Mi auguro che sia una campagna elettorale serena, feconda, ricca di proposte positive. Credo che ce ne sia un forte bisogno. Lo dico senza alcuna polemica". L’osservazione si inserisce in una riflessione più ampia su ciò che egli definisce "il divario profondo tra la narrazione politica e la realtà concreta dei fatti". Una disparità, un gap che, a suo avviso, va colmato solo attraverso "una proposta seria, concreta, all’altezza dell’importanza e della dignità della seconda regione del nostro Paese".