Emilio, Pamela ed Emanuele:"La loro luce continuerà a brillare nei nostri cuori" Esattamente un anno fa la tragica scomparsa dei tre giovani che sconvolse l'Irpinia

E' il giorno del ricordo per Ariano e Melito Irpino. Esattamente due anni fa la tragica morte nel foggiano di Emilio D'Avella, Pamela Mustone ed Emanuele Serafino, i tre giovani rispettivamente di 30,33 e 32 anni travolti e uccisi da un'auto mentre in una soleggiata domenica di maggio percorrevano tranquillamente la statale 90 delle puglie per trascorrere un pomeriggio distensivo al mare dove purtroppo non sono mai arrivati.

La sciagura, come un fulmine a ciel sereno lungo la statale 90, nel territorio di Troia all’altezza del Ponte Albanito.

Un dolore immenso che niente e nessuno potrà mai rimarginare, ma che ha dato la forza ai familiari ed amici durante la pesante assenza di mettere su un'associazione in loro memoria "Voglia di sorrisi" diventata in poco tempo una bella realtà solidale e aggregativa.

"La loro luce continuerà a brillare nei nostri cuori, il loro sorriso resterà sempre nei nostri ricordi. La loro bontà e gentilezza saranno sempre ricordati".

Domani sera, giovedì 29 maggio alle 18.30 nella chiesa di Padre Pio verrà celebrata una santa messa in ricordo di Pamela, Emilio ed Emanuele a due anni dalla loro scomparsa.

Una celebrazione in suffragio di Emanuele si terrà invece questa sera alle 18.30 nel Santuario della Madonna di Valleluogo.

Domenica scorsa 25 maggio è stata celebrata una messa in ricordo di Emilio D'Avella nella chiesa di Sant'Agostino.