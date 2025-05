Finti pacchi e falsi corrieri: anziana truffata ad Ospedaletto: nei guai 21enne Le indagini dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto D’Alpinolo hanno notificato una misura cautelare ad un 21enne della provincia di Napoli per “truffa”. L’indagine avviata dai Carabinieri, ha preso spunto dalla denuncia sporta da un’anziana del posto la quale, dopo aver ricevuto la telefonata di un sedicente nipote in merito alla consegna di un plico che sarebbe arrivato da lì a poco, si è trovata davanti alla visita di un “finto corriere” il quale l’ha indotta all’esborso di circa 1500 euro in contanti.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, hanno portato all’identificazione del presunto truffatore, che su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il proprio domicilio. Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare eventuali responsabilità del giovane in analoghi fatti commessi in Irpinia.