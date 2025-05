Anziata truffata a Bari: malviventi intecettati dalla polstrada di Grottaminarda Asportati con l'inganno diversi monili in oro

La polizia stradale, unitamente ai reparti dipendenti, ha proceduto a denunciare sei persone.

Nel dettaglio, due cittadini italiani sono stati denunciati per i reati di insolvenza fraudolenta e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto dopo aver effettuato rifornimento di carburante presso l’area di servizio di Calaggio nord in A/16, si erano allontanati senza effettuare il relativo pagamento.

Pochi chilometri più avanti, una pattuglia autostradale della sottosezione di Grottaminarda intercettava il veicolo in questione intimandogli l’alt, ma il conducente accelerava bruscamente evitandoli.

Le due persone venivano poi fermate poco dopo in centro cittadino di Grottaminarda e denunciate a piede libero per le condotte illecite.

Ancora, due persone venivano denunciate dalla sezione di polizia stradale di Avellino per guida senza patente e incauto affidamento del veicolo.

Sul raccordo autostradale Salerno/Avellino una pattuglia procedeva al controllo di un motociclo. Da accertamenti emergeva che la moto era priva di copertura assicurativa e il conducente non era in possesso della patente necessaria per la guida di quel veicolo, inoltre, già in passato era stato sanzionato per tale tipologia di illecito. Pertanto, oltre alla sanzione amministrativa per la guida in assenza di copertura assicurativa, veniva denunciato a piede libero per il reato di guida senza patente.

Contestualmente, il proprietario del veicolo, veniva denunciato per incauto affidamento, per aver concesso in uso il proprio veicolo a una persona senza accertarsi del possesso da parte di questi del corretto titolo abilitativo alla guida.

Altre due persone sono state denunciate dalla sottosezione di Grottaminarda per il reato di truffa ai danni di una di un’anziana signora residente a Bari, a cui sono stati asportati con l’inganno diversi monili in oro.

I criminali sono stati intercettati da una pattuglia a bordo del loro veicolo in autostrada A/16 con al seguito ancora la refurtiva, che veniva prontamente sequestrata e restituita alla legittima proprietaria.

Continua l’assidua attività di vigilanza assicurata dalle pattuglie della Polizia di Stato per garantire la costante sicurezza e l’incolumità dei cittadini.