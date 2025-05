Solofra, incendi su commissione: l'indagato ha risposto alle domande del gip Intanto il legale presenterà l'istanza di attenuazione davanti al Tribunale del Riesame di Napoli

di Paola Iandolo

Ha respinto le accuse mose nei suoi confronti. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha risposto a tutte le domande del gip del tribunale di Avellino, Lucio Galeota. S.G., il 40enne di Aiello del Sabato, finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo la seconda ordinanza di misura cautelare emessa nei suoi confronti. Dunque ha tentato di chiarire la sua posizione affiancato dal suo avvocato Rolando Iorio.

In particolare ha chiarito che il suo cellulare ha agganciato le celle nell'area in cui si sono verificati gli incendi (Solofra), perchè in quel periodo lavorava a Salerno e dunque, percorrendo il raccordo Av-Sa, a suo avviso è normale che aggangiasse le celle telefoniche di quel territorio. Inoltre ha specificato che finiva tardi il suo lavoro e dunque ha fornito un chiarimento anche sugli orari contestati dagli inquireinti.

Il suo legale, l'avvocato Rolando Iorio, non ha inteso presentare in questa fase nessuna istanza di attenuazione della misura cautelare a cui è sottoposto il 40enne accusato anche dell'incendio appiccato alla mercedes del consigliere provinciale Franco Mazzariello. Nei prossimi giorni l'avvocaro Iorio presenterà l'istanza di riesame davanti al tribunale partenopeo per chiedere la revoca o l' attenuanzione della misura per il suo assistito accusato di ben cinque episodi di incendio e danneggiamento.