Montella, escursionista morto: aperta l'inchiesta e disposta autopsia sul 60enne Nelle prossime ore verrà conferito l'incarico al medico legale che eseguirà l'autopsia

di Paola Iandolo

La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta sulla morte del 60enne Claudio De Simone, l’escursionista di Montella deceduto sabato scorso sul Monte Accellica a Montella. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La tragedia si è consumata in una zona impervia del massiccio, al confine tra Montella e Giffoni. A lanciare l’allarme è stato il fratello. Inutili i soccorsi. Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo. Accertamento tecnico irripetibile che sarà eseguito nei prossimi giorni all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata trasferita la salma dopo il recupero.

La ricostruzione

Claudio De Simone stava camminando insieme al fratello quando, secondo la ricostruzione dei soccorritori, sarebbe scivolato lungo un pendio precipitando per diversi metri inutili soccorsi l'uomo è morto sul colpo. È stato il fratello, 63 anni, a lanciare l'allarme e si è subito attivato un complesso intervento di emergenza che ha visto impegnati i vigili del fuoco, il corpo nazionale soccorso alpino e speriologico, la guardia di finanza e l'elisoccorso del 118. L'autopsia fornirà molte risposte e farà luce sulle cause del decesso. Non è escluso che l'uomo abbia avuto un malore durante l'escursione.